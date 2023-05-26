Джонсон на встрече с Трампом отметил важность победы Украины

Встреча состоялась во время визита Бориса Джонсона в США.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и экс-президент США Дональд Трамп во время встречи обсудили развязанную Россией войну против Украины.

Встреча состоялась во время визита Джонсона в США.

Об этом сообщает Sky News.

По словам представителя Джонсона, бывший британский премьер-министр говорил с Трампом "о жизненно важном значении победы Украины над Россией".

Других подробностей встречи он не предоставил.

Стоит отметить, что ранее Трамп уклонился от прямого ответа относительно того, кто, по его мнению, одержит победу в войне, отметив, что хочет, чтобы люди перестали умирать.

Напомним, ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что закончит войну в Украине через 24 часа, если его изберут президентом США. Также он "анонсировал" Третью мировую войну.

Кроме того, ранее скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что войны у Украины удалось бы избежать, если бы бывший президент США Дональд Трамп остался у власти.

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