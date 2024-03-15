Епископ мормонской церкви изнасиловал дочь: "Заплатили, чтобы я молчала"

В США опальный мормонский епископ якобы изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь, а затем договорился о выплате ей 300 000 долларов, чтобы она никому не рассказывала.

Об этом пишет Daily Star.

64-летний Джон Гудрич был обвинен в сексуальном насилии над детьми после того, как в течение двух месяцев скрывался от правоохранительных органов. Согласно судебным материалам, предполагаемое нападение произошло, когда он сопровождал дочь Челси Гудрич во время школьной поездки в Вирджинию, США.

Стоматолог из штата Айдахо сдался полиции в Вильямсбурге во вторник, 12 марта. Теперь ему грозит четыре обвинения в изнасиловании с применением силы, угрозы или запугивания, насильственной содомии и два обвинения в сексуальном избиении ребенка отцом при отягчающих обстоятельствах.

Джон Гудрич / Фото: Facebook

Челси, которой сейчас 38 лет, сказала: "Я надеюсь, что это дело наконец-то принесет справедливость за сексуальное насилие надо мной в детстве".

Обвинения были предъявлены после того, как Гудрич сделала эти заявления, что повлекло за собой расследование AP, которое показало, как мормонская церковь использовала стратегию управления рисками, чтобы держать случаи сексуального насилия над детьми в тайне.

"Я благодарна, что в штате Вирджиния к одному случаю сексуального насилия над ребенком относятся серьезнее, чем в Айдахо к многолетним повторяющимся нападениям", — продолжила Гудрич.

Челси впервые разговаривала с полицией в 2016 году, когда дело было закрыто из-за отказа свидетеля – епископа, которому Гудрич призналась в изнасиловании – давать показания. Епископ Майкл Миллер сказал, что "привилегия для кающегося духовенства означает, что церковные лидеры в Айдахо не обязаны сообщать о случаях сексуального насилия над детьми, если они узнали об этом во время духовной исповеди.

Детали исповеди не были обнародованы. Однако позже Гудрич была отлучена церковью от причастия.

Челси Гудрич / Фото: Facebook

Челси и ее мать обратились за помощью к прокурору штата Юта Пола Раттингу, еще одному представителю церкви, в поисках помощи. Но расследование AP обнаружило, что Раттинг возглавлял отдел управления рисками церкви, работающий над защитой членов церкви от исков о сексуальном насилии и подобных исков.

Расследование также выявило, что Риттинг предложил девушке и ее матери 300 000 долларов в обмен на соглашение о конфиденциальности, согласно которому они также должны были уничтожить записи, сделанные с его согласия. Подобные записи были сделаны членом церкви, выступавшим в качестве адвоката госпожи Гудрич.

Церковь также использовала так называемую линию помощи жертвам сексуального насилия, на которую епископ Джон Гудрич позвонил после своей исповеди. Хотя этот номер был создан для того, чтобы епископы могли сообщать о сексуальных преступлениях против детей, "горячая линия" часто передает сообщения в церковную юридическую фирму, а не помогает жертвам получить поддержку.

Епископ был обвинен в 2016 году. После этого женщина заявила, что он накачал ее наркотиками и изнасиловал после того, как она попыталась разорвать их отношения. 53-летняя женщина утверждала, что Гудрич дал ей препарат, используемый в работе стоматологом для успокоения пациентов.

Пока продолжалось расследование, Гудрич звонил женщине минимум четыре раза. Она записала разговоры, во время которых мужчина просил ее соврать полиции, признав, что он дал ей наркотик.

"Это было чертовски весело, но это было неправильно", — сказал он в одном из записанных разговоров. "Просто по принципу это было неправильно, и я очень злой на себя".

В этом деле Гудрич признался в распространении контролируемого вещества и избежал обвинений в сексуальных преступлениях. Он был приговорен к 90 дням заключения и трем годам испытательного срока.

Рассмотрение дела продолжается.

Напомним, ранее уцелевшая жертва извращенной секты "Дети Бога" рассказала о массовых оргиях и педофилии. Считается, что около 15 000 человек были "Детями Божьими" во время расцвета культа, который оказывал влияние по всему миру и привлекал людей под видом любви и Иисуса.

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