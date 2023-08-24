Эрдоган может приехать в Россию и встретиться с Путиным: пропагандисты назвали дату и место

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует приехать в Россию и встретиться с диктатором Путиным.

Об этом пишут российские пропагандисты со ссылкой на свои источники в МИДе страны-агрессора.

Пропагандисты пишут, что турецкий президент и российский диктатор могут встретиться уже 4 сентября в России, а именно в городе Сочи.

Там заявляют, что это пока предварительная информация о встречах Эрдогана и Путина.

Ранее планировалось, что находящийся в розыске Международного уголовного суда диктатор Путин лично прибудет в Турцию для встречи с Эрдоганом. Однако впоследствии стало известно, что, вероятно, диктатор побоялся уезжать из России за границу.

Напомним, ТСН.ua писал, зачем Эрдогану встреча с Путиным и как это связано с новым зерновым соглашением.

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