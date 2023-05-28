Эрдоган победил на президентских выборах в Турции: что известно

Реджеп Тайип Эрдоган официально победил на президентских выборах в Турции. Он будет занимать свой пост в следующие 5 лет.

Об этом заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Енер.

"Господин Реджеп Тайип Эрдоган избран президентом", — сообщил он.

Как информируют турецкие издания, уже проработаны почти 100% избирательных бюллетеней. Подсчеты голосов показали, что 52,1% избирателей проголосовали за Эрдоган, за Киличдароглу проголосовали 47,9% избирателей.

Реджеп Тайип Эрдоган пробудет на посту президента Турции еще 5 лет.

Напомним, в Турции 28 мая завершился второй тур выборов президента, в котором соревновался действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционер Кемаль Киличдароглу.

Ранее турецкие СМИ сообщали о победе Эрдогана на президентских выборах.

Мировые лидеры, в частности, президент Украины Владимир Зеленский, уже поздравили Эрдогана с победой на выборах.

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