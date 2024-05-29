Еще одна страна НАТО разрешила Украине атаковать РФ своим оружием

В Финляндии подчеркнули, что Украина имеет право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН.

Вслед за Польшей Финляндия также разрешила Украине атаковать Россию своим оружием.

Об этом заявила министр иностранных дел Элина Валтонен, пишет Uusi Suomi.

Министр подчеркнула, что Украина имеет право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН во время "захватнической войны" России.

"Финляндия не установила никаких особых ограничений относительно своей материальной помощи Украине, но исходит из того, что материалы используются в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную захватническую войну в Украине, а Украина имеет право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН. Сюда также входят атаки на военные цели на территории нападающего, необходимые для самозащиты", — сказала она.

Напомним, в последнее время этот вопрос вышел на публичное обсуждение после заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Однако мнения членов Североатлантического союза разделились. Так, против Соединенные Штаты, Германия, за – Франция, Польша.

В России отреагировали угрозами. Владимир Путин предупредил о "серьезных последствиях". По словам Путина, особенно малые и густонаселенные страны Запада "должны понять, во что они играют".

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