Еще одна страна призвала своих граждан немедленно уехать из Беларуси: причины

В Канаде подчеркнули, что это связано с войной против Украины.
Канада вслед за Францией призвала своих граждан немедленно уехать из Беларуси.
Об этом сообщили в МИДе Канады.
Граждан Канады призвали уехать из Беларуси на коммерческом транспорте. В МИДе объясняют, что опасность может произойти из-за выборочного правосудия и войны России против Украины.
"Способность посольства Канады в Польше предоставлять консульские услуги в Беларуси очень ограничена", — говорится в сообщении.
Напомним, правительство Франции призвало своих граждан покинуть территорию Беларуси и избегать путешествий в эту страну. Там отметили, что это нужно из-за нового наступления России на территорию Украины.
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