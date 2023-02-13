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Еще одна страна призвала своих граждан немедленно уехать из Беларуси: причины

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
6887
Время на прочтение
1 мин
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Еще одна страна призвала своих граждан немедленно уехать из Беларуси: причины

Фото: Pexels

В Канаде подчеркнули, что это связано с войной против Украины.

Канада вслед за Францией призвала своих граждан немедленно уехать из Беларуси.

Об этом сообщили в МИДе Канады.

Граждан Канады призвали уехать из Беларуси на коммерческом транспорте. В МИДе объясняют, что опасность может произойти из-за выборочного правосудия и войны России против Украины.

"Способность посольства Канады в Польше предоставлять консульские услуги в Беларуси очень ограничена", — говорится в сообщении.

Напомним, правительство Франции призвало своих граждан покинуть территорию Беларуси и избегать путешествий в эту страну. Там отметили, что это нужно из-за нового наступления России на территорию Украины.

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Дата публикации
Просмотры
6887
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