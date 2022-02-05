Европейские хранилища газа опустели на 85 процентов – "Газпром"

Уровень запасов газа в Европе достиг рекордных минимумов.

По состоянию на начало февраля из подземных хранилищ газ (ПХГ) в Европе уже использовали 85 процентов объема топлива, которым они были заполнены летом.

Об этом сообщает пресс-служба российского "Газпрома" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

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Сейчас объем активного газа в европейских ПХГ уже на 27 процентов (на 13,4 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня.

"Отобрано уже 84,7 процента (40,5 миллиарда кубометров) от объема газа, закачанного в летний сезон", — говорится в сообщении.

В Газпроме также отметили, что с 11 января 2022 года уровень запасов в европейских подземных хранилищах газа достиг рекордных минимумов за многолетний период наблюдений.

Напомним, в течение первой половины января "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье 5,4 миллиарда кубометров природного газа. Это на 41,1% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

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