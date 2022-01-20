Путин вручил главе "Газпрома" одну из самых высоких наград России

Алексей Миллер, более 20 лет возглавляющий компанию-монополиста на рынке газа, стал Героем Труда РФ.

Указом российского президента Владимира Путина главе компании "Газпром" Алексею Миллеру присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

В четверг, 20 января, этот документ был опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

В указе Путина отмечается, что главе "Газпрома" присвоено это звание за "особые трудовые заслуги перед государством и народом".

Звание Героя Труда Российской Федерации наряду со званием Героя Российской Федерации является высшей государственной наградой в России.

Известно, что Алексей Миллер родился в 1962 году в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург), 31 января ему исполнится 60 лет. Высшее образование получил в Ленинградском финансово-экономическом институте им. Н. А. Вознесенского, имеет степень кандидата экономических наук. С 2001 года он – председатель правления "Газпрома", с 2002 года – заместитель председателя совета директоров компании.

Напомним, парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение после угроз российского "Газпрома" о прекращении поставок газа.

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