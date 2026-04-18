Фицо будет искать обходные пути для визита в Москву: что произошло

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в этом году снова планирует побывать в Москве во время празднования так называемого «Дня Победы» 9 мая. Но словацкий «друг Путина» будет иметь трудности с полетом в столицу государства-агрессора.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

«Литва и Латвия уже сообщили нам, что не позволят нам пролететь через их территорию рейсом в Москву… Я обязательно найду другой маршрут, как я сделал это и в прошлом году», — подчеркнул глава правительства Словакии.

При этом он не сообщил, будет ли участвовать в военном параде на Красной площади, который традиционно будет принимать российский президент Владимир Путин.

По словам Фицо, в Москве он намерен возложить цветы к мемориалу «Могила неизвестного солдата Красной Армии», который, как известно, расположен у Кремлевской стены в Александровском саду, и именно здесь возлагает цветы российский президент.

Еще в середине марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что планирует посетить Москву 9 мая для участия в праздничных мероприятиях, которые организует Кремль.

Напомним, в Европейской комиссии ранее напоминали, что страны ЕС договорились отклонять приглашения на политические мероприятия в России.