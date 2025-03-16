Евродепутат призвал противостоять "фан-клубу Трампа и Маска" на территории Франции.

Французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн считает, что администрация действующего президента США Дональда Трампа перешла на "сторону тиранов", поэтому Америка должна вернуть Статую Свободы.

Свое требование евродепутат объявил на съезде своей партии Place Publique, сообщает издание Le Figaro.

"Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете. Тогда она будет у нас, здесь, во Франции", – заявил Рафаэль Глюксманн.

На его слова отозвались аплодисментами примерно 1500 однопартийцев.

Рафаэль Глюксманн, в частности, выразил сожаление по поводу позиции президента США Дональда Трампа в отношении Украины и России.

Евродепутат также выступил с призывом к "демократическому сопротивлению", чтобы противостоять "фан-клубу Трампа и Маска" на территории Франции.

Статуя Свободы одна из самых известных скульптур в США и мире, она стала символом свободы и демократии.

Подарок французских граждан к столетию американской революции был установлен на острове Бедлоу (ныне Остров Свободы) возле Нью-Йорка 28 октября 1886 года с участием президента Гровера Кливленда.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп косвенно обвинил Украину в войне, сказав, что не стоит задираться с более сильным, имея в виду Российскую Федерацию.

Читайте также: