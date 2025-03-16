Євродепутат закликав протистояти "фан-клубу Трампа і Маска" на теренах Франції.

Французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксманн вважає, що адміністрація чинного президента США Дональда Трампа перейшла на "бік тиранів", тому Америка повинна повернути Статую Свободи.

Свою вимогу євродепутат оголосив на з’їзді своєї партії Place Publique, повідомляє видання Le Figaro.

"Ми подарували її вам, але, схоже, ви її зневажаєте. Тоді вона буде в нас, тут, у Франції", – заявив Рафаель Глюксманн.

На його слова відгукнулися оплесками приблизно 1 500 однопартійців.

Рафаель Глюксманн, зокрема, висловив жаль з приводу позиції президента США Дональда Трампа щодо України та Росії.

Євродепутат також виступив із закликом до "демократичного опору", щоб протистояти "фан-клубу Трампа і Маска" на теренах Франції.

Статуя Свободи одна з найвідоміших скульптур у США та у світі, вона стала символом свободи і демократії.

Подарунок французьких громадян до сторіччя американської революції було встановлено на острові Бедлоу (нині Острів Свободи) біля Нью-Йорка 28 жовтня 1886 року за участю президента Гровера Клівленда.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп опосередковано звинуватив Україну у війні, сказавши, що не варто задиратися із сильнішим, маючи на увазі Російську Федерацію.

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