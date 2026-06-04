Госдеп США представил заявление о перемирии между Израилем и Ливаном

Госдеп / © Reuters

Реклама

США, Израиль и Ливан обнародовали совместное заявление о достижении договоренности по возобновлению режима прекращения огня. Документ стал результатом очередного раунда переговоров, состоявшегося при посредничестве Государственного департамента США в Вашингтоне.

Согласно заявлению стороны согласились работать над полным прекращением боевых действий. Одним из ключевых условий является прекращение атак со стороны группировки «Хезболла» и вывод его сил с территорий к югу от реки Литани. Контроль над этими районами должна взять ливанская армия. Также предусмотрено создание специальных зон безопасности, где не будет присутствия вооруженных формирований, не подконтрольных государству.

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что договоренности станут основой для долгосрочной стабилизации ситуации на израильско-ливанской границе и откроют путь к более широким политическим переговорам.

Реклама

Впрочем, ситуация остается напряженной. Несмотря на договоренности, за последние сутки фиксировались новые обстрелы и авиаудары. По данным Reuters, боевики «Хезболлы» запускали ракеты по территории Израиля, а израильская армия наносила удары по целям в Ливане.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня между Израилем и Ливаном еще на три недели.

Однако уже 31 мая израильские войска взяли под контроль стратегически важный замок Бофор на юге Ливана и продолжили продвижение вглубь страны, несмотря на ранее объявленное перемирие с группировкой «Хезболла».

Новости партнеров