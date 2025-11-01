ИИ-министр Албании "беременна 83 детьми": кого "родит" Диелла

Реклама

Албанская министерша Диелла, созданная с помощью искусственного интеллекта, "беременная", объявил премьер-министр Эдди Рама.

Он рассказал о планах создать "83 детей", или помощников, по одному для каждого члена парламента от Социалистической партии, передает NDTV.

"Мы пошли на определенный риск сегодня с Диеллой, и мы справились с ним очень хорошо. Диелла впервые беременна и ждет 83 ребенка", - сказал он во время выступления в Берлине.

Рама отметил, что "дети" или помощники будут записывать все происходящее в парламенте и информировать законодателей о дискуссиях или событиях, которые они пропускают.

"Каждый из них... Будет их помощником, который будет участвовать в парламентских заседаниях, будет записывать все происходящее и будет предлагать членам парламента свои предложения. Эти дети будут иметь знания своей матери", - сказал Рама.

Он ожидает, что система будет запущена до конца 2026 года.

Диелла / © скриншот с видео

Рама объяснил, как будут работать помощники с искусственным интеллектом: "Например, если вы вышли на кофе и забыли вернуться на работу, этот ребенок скажет, что было сказано, когда вас не было в зале, и скажет, на кого вам следует контратаковать. Если вы пригласите меня в следующий раз, у вас будет еще 83 экрана для детей Диеллы".

Диелла (что означает "Солнце") была назначена в сентябре, чтобы сделать систему государственных закупок Албании полностью прозрачной и свободной от коррупции. Впервые запущенная в качестве виртуальной помощницы в январе на платформе e-Albania, она помогает гражданам и бизнесу получать государственные документы. Созданная искусственным интеллектом министерша выглядит как женщина в традиционной албанской одежде.

На Диеллу возложена ответственность за принятие всех решений, связанных с государственными тендерами, что делает их на 100 процентов свободными от коррупции. По словам Рамы, каждый государственный фонд, представленный на тендер, будет абсолютно прозрачным.

Албания – первая страна в мире, официально назначившая министром правительства не человека. Диелла сама является искусственным интеллектом, полностью состоящим из кода и пикселей.

