Израиль нанес авиаудар по боевикам ХАМАС в ответ на обстрел.

Самолеты Израиля атаковали два объекта ХАМАС
Израильские истребители атаковали объекты боевиков террористической организации ХАМАС в районе сектора Газа.
Об этом сообщает пресс- служба армии обороны Израиля.
В сообщении указывается, что Израиль атаковал боевиков в ответ на обстрелы территории страны.
Военные сообщили, что силами авиации был атакован туннель на юге Газа, который использовали боевики, а также завод по производству оружия.
Напомним, ранее сообщалось, что Израильские военные нанесли несколько ударов по военному объекту на территории сектора Газа.
Также мы информировали, что в Иерусалиме во время жестоких столкновений с полицией Израиля арестовано более 20 палестинцев.
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