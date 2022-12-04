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Израиль нанес авиаудар по боевикам ХАМАС в ответ на обстрел.

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Израиль нанес авиаудар по боевикам ХАМАС в ответ на обстрел.

Фото: Associated Press

Самолеты Израиля атаковали два объекта ХАМАС

Израильские истребители атаковали объекты боевиков террористической организации ХАМАС в районе сектора Газа.

Об этом сообщает пресс- служба армии обороны Израиля.

В сообщении указывается, что Израиль атаковал боевиков в ответ на обстрелы территории страны.

Военные сообщили, что силами авиации был атакован туннель на юге Газа, который использовали боевики, а также завод по производству оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что Израильские военные нанесли несколько ударов по военному объекту на территории сектора Газа.

Также мы информировали, что в Иерусалиме во время жестоких столкновений с полицией Израиля арестовано более 20 палестинцев.

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Дата публикации
Просмотры
1789
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