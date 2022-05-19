Какие документы необходимы для трудоустройства в странах Европы

Страны Евросоюза упростили для украинцев правила въезда и пребывания в Европе. Статус временной защиты, которые там получают наши граждане, предоставляет им доступ к легальному трудоустройству. По упрощенным правилам украинцы могут въехать в Великобританию, Израиль, Ирландию, ОАЭ и Японию. Какие особенности регистрации, какие нужны документы для того, чтобы работать в этих странах — у материале ТСН.ua

Какие особенности регистрации в разных странах Европы, как получить разрешение на работу, рассказали эксперты OLX.

Польша

Около 400 тыс. украинцев получили в Польше PESEL (польский идентификационный номер) и могут легально работать. Регистрация проходит во время въезда на пограничный пункт Польши или в местной администрации уже по прибытии. Находиться в стране можно до 18 месяцев. Трудоустройство максимально упрощено — без дополнительных документов.

Чехия

В начале мая здесь зарегистрировано 320 тысяч переселенцев из Украины. С 21 марта украинцы могут работать в Чехии без получения разрешения. А украинцы с шенгенской, сезонной или специальной рабочей визовой, срок действия которой истекает менее чем через 14 дней, могут подать заявку на получение специальной долгосрочной визы.

Германия

Число переселенцев из Украины в мае достигло 280 тыс. человек. Для регистрации лица, не имеющие визы на кратковременное пребывание, могут получить вид на жительство в течение 90 дней после прибытия. Чтобы получить такой вид нужно подать соответствующее заявление в иностранное представительство по месту жительства. Документ разрешает находиться в стране в течение 1 года с возможностью продления еще на 2 года. Этот документ также дает право на помощь Агентства по трудоустройству.

Израиль

В ИВ Израиле нет упрощенной процедуры приема украинцев, поэтому большого количества украинцев после начала военной агрессии России не наблюдается. Не просто здесь и устраиваться на работу, для этого требуется рабочая виза. Ее владельцы имеют право пригласить в страну членов своих семей, которые могут находиться в Израиле до 90 дней в статусе туристов.

Великобритания

Поскольку Великобритания не являются членом Евросоюза, Директива ЕС на нее не распространяется. Для въезда в страну нужно иметь родственников внутри страны и заранее получить визу. Без визы и с возможностью трудоустройства попасть в страну можно, если переселенец найдет спонсора-резидента страны, который согласится бесплатно предоставить жилье на 6 месяцев.

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