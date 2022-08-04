Казахстан планирует закупить турецкие бронемашины

В Минобороны Казахстана планируется приобрести бронированные колесные машины турецкого производства. В Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса страны возмутились тем, что оборонное ведомство приобрело у отечественного производителя всего 6 машин.

О том, что Минобороны Казахстана приобрело всего 6 бронемашин, заявил глава Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Айбек Борисов.

Об этом сообщает "Казинформ".

Борисов выразил непонимание того факта, что оборонное ведомство предпочитает турецкие машины, несмотря на высокое качество техники отечественного производства. Согласно заявлению главы Ассоциации, "если предыдущий министр лоббировал интересы российского оборонпрома, то в действиях нового наблюдается интерес в сторону турецких компаний".

В Минобороны Казахстана ответили, что вопрос закупки турецких бронемашин будет рассмотрен только в случае принятия положительного решения внутриведомственным совещательным органом по итогам испытаний.

"Министерством обороны на постоянной основе осуществляется мониторинг рынка вооружения и военной техники. Порядок принятия образцов на вооружение четко регламентирован правилами вооружения, являющимися официальным нормативным актом. Что касается турецких машин, они также изучаются в соответствии с процедурой, определенной документом", — говорится в заявлении министерства.

"У Министерства обороны нет информации о том, какие страны рассматривают закупку продукции ООО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг", есть ли договоры намерений с иностранными заказчиками", – добавили там.

В Минобороны также опровергли заявления Борисова о закупке всего шести отечественных бронемашин. Так, в ведомстве сообщили, что с 2016 года приобрели у ООО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" 138 бронемашин "Арлан". Кроме того, в 2022 году поступят еще 10 единиц с боевым модулем и 20 бронемашин "Арлан" – в 2023 году.

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"Также подчеркиваем, что приобретение вооружения и военной техники в пользу армии, в том числе бронемашин, осуществляется с учетом финансовых возможностей в соответствии с приоритетами", – добавили в министерстве.

Напомним, после нападения России на Украину Казахстан усиливает свою оборону, начинает активнее сотрудничать с Китаем и Турцией в оборонном секторе, поскольку опасается агрессии со стороны РФ.

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