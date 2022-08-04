Казахстан планує закупити турецькі бронемашини

У Міноборони Казахстану планують придбати броньовані колісні машини турецького виробництва. В Асоціації підприємств оборонно-промислового комплексу країни обурилися тим, що оборонне відомство придбало у вітчизняного виробника лише 6 машин.

Про те, що Міноборони Казахстану придбало лише 6 бронемашин, заявив голова Асоціації підприємств оборонно-промислового комплексу Айбек Борисов.

Про це повідомляє "Казінформ".

Борисов висловив нерозуміння тим фактом, чому оборонне відомство віддає перевагу турецьким машинам, попри високу якість техніки вітчизняного виробництва. Згідно з заявою голови Асоціації, "якщо попередній міністр лобіював інтереси російського оборонпрому, то у діях нового простежується інтерес у бік турецьких компаній".

У Міноборони Казахстану відповіли, що питання закупівлі турецьких бронемашин буде розглянуте лише у разі ухвалення позитивного рішення внутрішньовідомчим дорадчим органом за підсумками випробувань.

"Міністерством оборони на постійній основі здійснюється моніторинг ринку озброєння та військової техніки. Порядок прийняття зразків на озброєння чітко регламентований правилами озброєння, які є офіційним нормативним актом. Щодо турецьких машин, вони також вивчаються відповідно до процедури, визначеної документом", – йдеться в заяві міністерства.

"Міністерство оборони не має інформації про те, які країни розглядають закупівлю продукції ТОВ "Казахстан Парамаунт Інжиніринг", чи є договори намірів з іноземними замовниками", – додали там.

У Міноборони також спростували заяви Борисова про закупівлю лише шести вітчизняних бронемашин. Так, у відомстві поінформували, що від 2016 року придбали у ТОВ "Казахстан Парамаунт Інжиніринг" 138 бронемашин "Арлан". Окрім того, 2022 року надійдуть ще 10 одиниць з бойовим модулем та 20 бронемашин "Арлан" – 2023 року.

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"Також наголошуємо, що придбання озброєння та військової техніки на користь армії, у тому числі бронемашин, здійснюється з урахуванням фінансових можливостей відповідно до пріоритетів", – додали в міністерстві.

Нагадаємо, після нападу Росії на Україну Казахстан посилює свою оборону, починає активніше співпрацювати з Китаєм та Туреччиною в оборонному секторі, оскільки побоюється агресії з боку РФ.

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