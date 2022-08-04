Українські морпіхи взяли в полон 11 окупантів на Херсонщині

У Херсонській області морпіхи 36-ї та 35-ї бригад захопили в полон російських вояків.

Більшість полонених мобілізовані ОРДЛО.

Про це повідомляють на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Білінського.

За попередньою інформацією, керівний склад окупантів рівня батальйон-рота відмовляються вести бойові дії та залишають свої позиції. Більшість полонених мобілізовані ОРДЛО, яких примусово забирали з місця роботи, погрожуючи кримінальною відповідальністю.

"Всім полоненим дуже пощастило, бо у цивілізованій суверенній демократичній державі неухильно дотримуються норм міжнародного права. Після того, як полоненим була надана перша медична допомога, усіх їх було передано до відповідних органів. Інша доля окупантів на українській землі - безглуздо загинути від української зброї", - зазначили у пресслужбі бригади.

Нагадаємо, що російські окупанти намагалися штурмувати на кількох напрямках на Донеччині. ЗСУ успішно відбили ворожі штурми.

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