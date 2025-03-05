Китай ответил на тарифные угрозы США: "Мы готовы бороться до конца"

Представитель МИД КНР подчеркнул, что аргумент о якобы борьбе с проблемой фентанила является лишь оправданием для введения новых экономических ограничений.

В Китае жестко отреагировали на заявления США о возможном повышении пошлин на китайский импорт.

В своем официальном сообщении в соцсети X китайское посольство заявило о готовности к противостоянию.

"Если война — это то, чего хотят США, будь то тарифная война, торговая или любой другой тип войны, мы готовы бороться до конца", — говорится в сообщении.

Представитель Министерства иностранных дел КНР подчеркнул, что аргумент о якобы борьбе с проблемой фентанила является лишь оправданием для введения новых экономических ограничений.

"Запугать нас не удастся. Устрашение на нас не действует. Давление, принуждение или угроза – это неправильный способ обращения с Китаем. Тот, кто применяет максимальное давление на Китай, просчитывается и выбирает не того парня. Если США действительно хотят решить проблему фентанила, то правильным решением будет проконсультироваться с Китаем, относясь друг к другу как к равным", – заявил спикер китайского МИД.

Напомним, 4 марта президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая.