Китай відповів на тарифні погрози США: "Ми готові боротися до кінця"

Речник МЗС КНР наголосив, що аргумент про нібито боротьбу з проблемою фентанілу є лише виправданням для введення нових економічних обмежень.

У Китаї жорстко відреагували на заяви США щодо можливого підвищення мит на китайський імпорт.

У своєму офіційному повідомленні в соцмережі X китайське посольство заявило про готовність до протистояння.

"Якщо війна - це те, чого хочуть США, хай то тарифна війна, торгова чи будь-який інший тип війни, ми готові боротися до кінця", – йдеться у повідомленні.

Представник Міністерства закордонних справ КНР наголосив, що аргумент про нібито боротьбу з проблемою фентанілу є лише виправданням для введення нових економічних обмежень.

"Залякати нас не вдасться. Залякування на нас не діє. Тиск, примус чи погрози - це неправильний спосіб поводження з Китаєм. Той, хто застосовує максимальний тиск на Китай, прораховується та вибирає не того хлопця. Якщо США справді хочуть розв’язати проблему фентанілу, то правильним рішенням буде проконсультуватися з Китаєм, ставлячись один до одного як до рівних", – заявив речник китайського МЗС.

Нагадаємо, 4 березня президент США Дональд Трамп запровадив мита на товари з Канади, Мексики й Китаю.