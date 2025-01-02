Китай впервые показал свои бесхвостые истребители: раскрыты тайны самолетов

Обе модели имеют бесхвостую конструкцию: благодаря этому они становятся менее заметными для радаров и получают большее внутреннее пространство для топлива и оружия.

В декабре два ведущих китайских авиапроизводителя Chengdu и Shenyang Aircraft Corporations отдельно представили демонстрационные модели новых пилотируемых стелс-самолетов шестого поколения. Раскрыты тайны новых китайских самолетов-невидимок.

Об этом для The Telegraph пишет военный обозреватель Дэвид Акс.

Минобороны США 18 декабря опубликовало очередной ежегодный отчет по военному потенциалу Китая. В документе содержится серьезный анализ, подробно описывающий быструю модернизацию Народно-освободительной армии Китая в таких областях как космос, киберпространство, воздух, суша, море и под водой. Эта модернизация, очевидно, направлена на подготовку китайской армии к возможному вторжению и оккупации Тайваня. В то же время она призвана сдерживать любые попытки вмешательства со стороны США или их союзников.

Особое внимание в отчете Пентагона уделено воздушным силам Китая (PLAF).

"PLAF стремится расширить свои возможности по проекции силы", – говорится в документе.

Чем дальше китайские самолеты смогут проникать в западную часть Тихого океана, и чем больше вооружения они смогут транспортировать, тем выше их шансы при возможной операции по Тайваню.

Всего через восемь дней после публикации отчета от американского Минобороны амбиции Китая в области военной авиации приобрели конкретное выражение. Так, два ведущих китайских авиапроизводителя Chengdu и Shenyang Aircraft Corporations отдельно представили демонстрационные модели новых пилотируемых самолетов-невидимок шестого поколения. Над заводскими аэродромами обеих компаний были проведены демонстрационные полеты.

Местные жители у аэродромов сняли видео с демонстраторами, которые отметили технологическую сложность новых самолетов. Обе модели истребителей имеют бесхвостую конструкцию: благодаря этому они становятся менее заметными для радаров и получают большее внутреннее пространство для топлива и оружия.

В то же время, хотя такая конструкция способствует снижению радиолокационной сигнатуры, она существенно усложняет управление самолетом. До этого бесхвостые модели-невидимки использовались только для бомбардировщиков, а не для истребителей, требующих маневренности для воздушных боев. Китайские демонстрационные модели, вероятно, являются прототипами ударных самолетов или средних бомбардировщиков, которые могли бы заменить устаревшие модели Xi'an JH-7.

Превращение таких воздушных судов в серийные боевые модели – сложная задача. Однако Китай демонстрирует решительность в разработке самолетов, которые по характеристикам могут приблизиться к американским бомбардировщикам B-2 и B-21.

В свою очередь США также работают над шестым поколением боевых самолетов, в том числе бесхвостыми стелс-моделями. Переход к шестому поколению истребителей готовит также европейская программа Tempest, в которую вовлечены Великобритания, Италия, Япония и Саудовская Аравия.

Если китайские модели пойдут по схеме разработки самолетов J-20, новые воздушные суда могут стать боевыми единицами к середине 2030-х годов. На тот момент JH-7 окончательно устареют, и новые самолеты могут стать ключевыми в случае эскалации конфликта с Тайванем.

Демонстрационные модели новых китайских пилотируемых стелс-самолетов шестого поколения/Скриншот с видео

Демонстрационные модели новых китайских пилотируемых стелс-самолетов шестого поколения/Скриншот с видео

Напомним, в конце декабря китайские источники сообщали, что в небе над городом Чэнду очевидцы зафиксировали полет неизвестного боевого беспилотника, сопровождавшегося современным истребителем J-20.

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