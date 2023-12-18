КНДР второй раз за сутки запустила баллистическую ракету

КНДР запустила вторую баллистическую ракету за последние 24 часа у своего восточного побережья.

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Об этом информирует The Sun.

В сообщении указывается, что после запуска ракеты премьер-министр Японии Фумио Кисида созвал Совет национальной безопасности.

В Токио сообщили, что ракета упадет в водах к западу от главного северного острова Японии Хоккайдо.

Глава правительства Японии сообщил, что в настоящее время не зафиксированы пострадавшие или разрушения в результате запуск ракет.

Напомним, ранее сообщалось, что США предупредили КНДР, что применение ядерного оружия приведет к концу режима Ким Чен Ина.

Кроме того, мы ранее информировали, что КНДР разместит новое оружие на границе с Югом.

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