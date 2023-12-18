КНДР вдруге за добу запустила балістичну ракету

КНДР запустила другу балістичну ракету за останні 24 години біля свого східного узбережжя.

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Про це інформує The Sun.

У повідомленні вказується, що після запуску ракети прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда скликав Раду національної безпеки.

В Токіо повідомили, що ракета впаде у водах на захід від головного північного острова Японії Хоккайдо.

Голова уряду Японії повідомив, що наразі не зафіксовано постраждалих або руйнувань в результаті запуск ракет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США попередили КНДР, що застосування ядерної зброї призведе до кінця режиму Кім Чен Ина.

Крім того, ми раніше інформували, що КНДР розмістить нову зброю на кордоні з Півднем.

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