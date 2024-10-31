КНДР запустила ракету в сторону Японии

Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря впервые с 18 сентября.

Об этом сообщает агентствоYonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

"В четверг Северная Корея запустила неидентифицированную баллистическую ракету в направлении Японского моря", — говорится в сообщении.

Сообщается, что КНДР запустила ракету несколько часов спустя после того, как в Южной Корее и США совместно осудили развертывание подразделений армии КНДР в России.

Напомним, ранее сообщалось, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза заявил, что отправка северокорейских войск в Украину представляет угрозу для всего мира.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский ответил, появятся ли европейские войска в Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.