КНДР запустила ракету в сторону Японії

Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети в сторону Японського моря вперше з 18 вересня.

Про це інформує агентство Yonhap із посиланням на військових Південної Кореї.

“У четвер Північна Корея запустила неідентифіковану балістичну ракету в напрямку Японського моря”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що КНДР запустила ракету через кілька годин після того, як у Південній Кореї та США спільно засудили розгортання підрозділів армії КНДР у Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Радбезу заявив, що відправка північнокорейських військ до України становить загрозу для всього світу.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський відповів, чи з'являться європейські війська в Україні.

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