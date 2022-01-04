Кормил Путина и Ельцина: умер бывший главный повар Кремля

Виктор Беляев 30 лет проработал в кремлевской кухне.

Во вторник, 4 января, умер глава Национальной ассоциации кулинаров России, бывший директор комбината питания "Кремлевский" Виктор Беляев, который на протяжении 30 лет работал на кухне в Крмеле и готовил блюда для обоих российских президентов — Бориса Ельцина и Владимира Путина.

О его смерти сообщили на странице Виктора Беляева в Facebook.

О времени и месте прощания с бывшим кремлевским поваром обещают сообщить позже.

Впоследствии информацию о смерти Виктора Беляева подтвердили в Национальной ассоциации кулинаров, которую он возглавлял.

“С его именем связываются самые громкие кулинарные мероприятия. Он был человеком без лицемерия правильным и верным своему делу”, — говорится в сообщении.

Известно, что Виктор Беляев с 1978 по 2008 год работал в комбинате питания "Кремлевский", пройдя путь от повара до генерального директора. С 2008 года он возглавлял Национальную ассоциацию кулинаров России.

Напомним, автор кулинарных книг о "самой здоровой пище в мире", популяризировавший правильное питание британец Гурпарит Бейнс, скончался в возрасте 45 лет от внезапного сердечного приступа.

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