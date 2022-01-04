Годував Путіна та Єльцина: помер колишній головний кухар Кремля

Віктор Бєляєв 30 років пропрацював на кремлівській кухні.

У вівторок, 4 січня, помер голова Національної асоціації кулінарів Росії, колишній директор комбінату харчування “Кремлівський” Віктор Бєляєв, який упродовж 30 років працював на кухні Кремля та готував страви для обох російських президентів — Бориса Єльцина та Володимира Путіна.

Про його смерть повідомили на сторінці Віктора Бєляєва у Facebook.

Про час та місце прощання з колишнім кремлівським кухарем обіцяють повідомити пізніше.

Згодом інформацію про смерть Віктора Бєляєва підтвердили у Національній асоціації кулінарів, яку він очолював.

“З його ім'ям пов'язуються найгучніші кулінарні заходи. Він був людиною без лицемірства правильною і вірною своїй справі”, - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Віктор Бєляєв від 1978 до 2008 року працював у комбінаті харчування “Кремлівський”, пройшовши шлях від кухаря до генерального директора. Від 2008 року він очолював Національну асоціацію кулінарів Росії.

Нагадаємо, автор кулінарних книг про “найздоровішу їжу у світі”, британець Гурпаріт Бейнс, який популяризував правильне харчування, помер у віці 45 років від раптового серцевого нападу.

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