Лукашенко заранее вылетел к Путину: встреча запланирована через три дня

Белорусский диктатор имеет договоренную аудиенцию с хозяином Кремля в понедельник, 23 мая.
В пятницу, 20 мая, самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом. В Сочи он должен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.
Об этом сообщает "Пул Первого".
"Александр Лукашенко и Владимир Путин подробно обсудят весь спектр тем белорусско-российского сотрудничества, ход выполнения правительствами двух стран ранее данных поручений", — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского и белорусского лидеров запланирована на понедельник, 23 мая.
Встреча состоится в двустороннем формате, о ней было договорено на состоявшемся 16 мая московском саммите ОДКБ. Во время саммита у Лукашенко и Путина был отдельный разговор, однако, очевидно, собеседники охватили не все темы.
Напомним, ранее Лукашенко сообщил, что Беларусь приобрела у России "нужное количество" ракетных комплексов "Искандер" и С-400. Вопросы покупки согласовывали лично с Владимиром Путиным.
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