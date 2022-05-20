Лукашенко заранее вылетел к Путину: встреча запланирована через три дня

Лукашенко заранее вылетел к Путину: встреча запланирована через три дня

Белорусский диктатор имеет договоренную аудиенцию с хозяином Кремля в понедельник, 23 мая.

В пятницу, 20 мая, самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом. В Сочи он должен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Пул Первого".

"Александр Лукашенко и Владимир Путин подробно обсудят весь спектр тем белорусско-российского сотрудничества, ход выполнения правительствами двух стран ранее данных поручений", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского и белорусского лидеров запланирована на понедельник, 23 мая.

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Встреча состоится в двустороннем формате, о ней было договорено на состоявшемся 16 мая московском саммите ОДКБ. Во время саммита у Лукашенко и Путина был отдельный разговор, однако, очевидно, собеседники охватили не все темы.

Напомним, ранее Лукашенко сообщил, что Беларусь приобрела у России "нужное количество" ракетных комплексов "Искандер" и С-400. Вопросы покупки согласовывали лично с Владимиром Путиным.

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