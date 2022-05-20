Лукашенко завчасно вилетів до Путіна: зустріч запланована через три дні

Лукашенко завчасно вилетів до Путіна: зустріч запланована через три дні

Білоруський диктатор має домовлену аудієнцію з господарем Кремля у понеділок, 23 травня.

У п’ятницю, 20 травня, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко вирушив до Росії з робочим візитом. У Сочі він повинен зустрітися із російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє “Пул Первого”.

“Олександр Лукашенко та Володимир Путін докладно обговорять весь спектр тем білорусько-російського співробітництва, хід виконання урядами двох країн раніше даних доручень”, – йдеться у повідомленні.

Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що зустріч російського та білоруського лідерів запланована на понеділок, 23 травня.

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Зустріч відбудеться у двосторонньому форматі, про неї було домовлено на московському саміті ОДКБ, який відбувся 16 травня. Під час саміту Лукашенко та Путін мали окрему розмову, однак, очевидно, співрозмовники охопили не всі теми.

Нагадаємо, раніше Лукашенко повідомив, що Білорусь придбала в Росії "потрібну кількість" ракетних комплексів "Іскандер" і С-400. Питання купівлі узгоджували особисто з Володимиром Путіним.

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