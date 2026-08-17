Людям пришлось бежать морем: страну ЕС охватили страшные лесные пожары

Фото: Лесные пожары / © Associated Press

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В воскресенье днем на греческом острове Саламин, расположенном неподалеку от Афин, почти одновременно вспыхнули два сильных лесных пожара. В результате стихии по меньшей мере два человека погибли, еще более 10 получили травмы или отравление угарным газом.

В стране срочно развернули масштабную спасательную операцию, чтобы остановить огонь и не дать двум очагам соединиться. Об этом пишет BBC.

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Масштабные пожары в Греции: есть погибшие

Первый сигнал о возгорании поступил в 14:40 по местному времени из южного района Перистерия. Сильный ветер мгновенно подхватил пламя и разнес его по жилой и лесной зоной. Менее чем через 20 минут еще один очаг вспыхнул на востоке острова — в городке Селиния.

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Причины возникновения обоих пожаров остаются неизвестными.

На борьбу со стихией бросили около 200 пожарных, 50 пожарных машин, спецавиацию, а также водовозы и строительную технику. Основная цель спасателей заключалась в том, чтобы огонь не перебросился через горный хребет и не соединил два пожара в один.

Представитель пожарной службы Василиос Ватракояннис подтвердил информацию о двух погибших людях. Их тела на месте пожара обнаружили спасатели. По предварительным данным, это могли быть супруги.

Стихия нанесла ущерб и другим жителям. Министр здравоохранения Греции Адонис Георгиадис сообщил, что еще по меньшей мере 10 человек получили ожоги или симптомы отравления дымом.

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К вечеру спасателям удалось взять под контроль очаг в Селинии, а также закончить первоочередную эвакуацию.

Поскольку на острове с населением около 37 тысяч человек проживает много пожилых людей, эвакуацию проводили и морем. Более 500 человек вывезли судами.

События на Саламине — лишь часть масштабной волны лесных пожаров, которая накрыла Европу в эти выходные. В Бельгии пожарные уже третий день подряд пытаются укротить пламя в крупнейшем природном заповеднике страны О-Фань, а в Хорватии новый лесной пожар бушует уже несколько дней.

Украина отправила спасателей во Францию

Напомним, 31 июля утром по поручению президента Украины Владимира Зеленского во Францию отправился сводный отряд из 70 украинских спасателей и 15 специализированных автомобилей для помощи в борьбе с лесными пожарами.

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Франция столкнулась с сильнейшими лесными пожарами со времен Второй мировой войны, которые уже уничтожили более 116 тысяч гектаров растительности, в том числе около 42 тысяч гектаров на юго-западе между Бордо и Атлантическим океаном.

Масштабная эвакуация сотен тысяч жителей стала крупнейшей в истории страны в мирное время, причем из-за приближающегося пламени некоторым пришлось спасаться на лодках. На юго-западе впервые зафиксировали «огненные облака», которые создают собственные ветры и молнии, вызывая новые очаги огня.

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