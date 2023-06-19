Международные компании трудоустроят четверть миллиона беженцев из Украины

Международные компании объединились: хотят помочь трудоустроить четверть миллиона беженцев – преимущественно женщин из Украины.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Десятки крупных международных компаний согласились научить и трудоустроить более 250 тыс. украинских беженцев – преимущественно женщин – и беженцев из других стран Европы. Компании с филиалами в Германии обязались и в понедельник, 19 июня, в Париже во время конференции межародных корпораций.

Событие организовал курдский предприниматель Хамди Улукая, который в свое время уехал в США.

Среди компаний-участниц, которые помогут украинским беженцам, Accenture, Adecco, Amazon, Cisco, Generali, Hilton, ISS, Marriott International, Microsoft, Randstad, Starbucks и The Body Shop. Только крупные агентства временной занятости хотят трудоустроить около 150 тыс. человек.

Напомним, недавний опрос доказал: треть украинцев, вынужденных бежать от войны в Литву, в будущем планируют остаться там и работать в этой стране.

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