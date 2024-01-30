МИД Польши: Россия угрожает Варшаве танками, а Берлину – ядерным оружием

Россия угрожает в военном плане странам Европы, в частности, Польше и Германии.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Берлин, передает "Польское Радио".

Сикорский напомнил, что "Путин угрожал Польше, Латвии и Финляндии".

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"А когда он угрожает какой-то стране, он делает это серьезно. Очень часто мы не воспринимали его должно. Теперь российские танки в Беларуси, Россия также переместила туда ядерное оружие, а ядерное оружие под Кенигсбергом (Калининградом. - Ред.) , ракеты "Искандер" (которые могут переносить ядерные боеголовки) ), могут достичь Берлина. Мы, в Польше, чувствуем угрозу от физического присутствия российских танков в 250 км от нашей столицы. Меня всегда удивляет, что в Германии эту тему не обсуждают", – сказал польский министр.

Именно поэтому он отметил важность помощи Украине.

"Мы должны действовать быстро, потому что Украина находится под давлением", – отметил глава польской дипломатии.

"Запад в двадцать раз экономически сильнее России. Но Россия является лидером в производстве боеприпасов. Мы должны мобилизовать свои силы. Если бы американцы отказались от помощи, мы бы оказались перед серьезной дилеммой: либо заменить Америку, то есть удвоить наши усилия, либо позволить Путину завоевать Украину", – добавил Сикорский.

Ранее Радослав Сикорский заявил, что когда Путин угрожает другим странам, как он угрожал Украине перед вторжением, то "ему следует верить" и следует готовиться.

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