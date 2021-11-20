Мигрантский кризис: Литва создала военную базу на границе с Беларусью

База поможет пограничникам.

Литовские Вооруженные силы создали оперативную базу НАТО в шести километрах от границы с Гродненской областью Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Литвы.

Объект был создан на территории промышленной зоны в Друскининкае. Там были установлены палатки, столовая, санитарная зона, а также разместили военную технику. Отмечается, что база поможет пограничникам. Ведь десятки тысяч беженцев пытаются пересечь границу.

Следует отметить, что Оперативная база НАТО (FOB) – это инфраструктура, устанавливаемая во время различных операций и миссий. На таких объектах живут, отдыхают и тренируются солдаты. Кроме того, они уезжают на места боевых действий.

Как сообщалось, Великобритания отправляет в Польшу своих военных, чтобы остановить прорывающихся из Беларуси мигрантов. 150 служащих из корпуса королевских инженеров будут помогать полякам укрепить приграничную инфраструктуру.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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