Мігрантська криза: Литва створила військову базу на кордоні з Білоруссю

База допоможе прикордонникам.

Литовські Збройні сили створили оперативну базу НАТО за шість кілометрів від кордону з Гродненською областю Білорусі.

Про це повідомила пресслужба Збройних сил Литви.

Об'єкт створили на території промислової зони в Друскінінкаї. Там було встановлено намети, їдальню, санітарну зону, а також розмістили військову техніку. Зазначається, що база допоможе прикордонникам. Адже десятки тисяч біженців намагаються перетнули кордон.

Слід зауважити, що Оперативна база НАТО (FOB) - це інфраструктура, яку встановлюють під час різних операцій і місій. На таких об'єктах живуть, відпочивають та тренуються солдати. Крім того, вони виїжджають на місця бойових дій.

Як повідомлялося, Велика Британія відряджає до Польщі своїх військових, аби зупинити мігрантів, що прориваються з Білорусі. 150 службовців із корпусу королівських інженерів допомагатимуть полякам зміцнити прикордонну інфраструктуру.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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