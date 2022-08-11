Минобороны Беларуси пытается объяснить "хлопок" на аэродроме военными учениями

В Беларуси пытаются выяснить причину «хлопка» на аэродроме
Об этом пишет «Беларускі Гаюн».
Мол, ранее МО РБ сообщило о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой, связаны ли они со вспышками в районе Зябровки — неизвестно
Сообщалось, что в период с 9 по 25 августа 2022 г. пройдет оперативно-тактическое учение с ВВС и войсками ПВО с боевой стрельбой.
Учения, по данным МО РБ, проходят в два этапа: с 9 по 11 августа – в районах проведения учения на территории РБ и с 22 по 25 августа – в границах территории и воздушного пространства полигона «Ашулук».
Возможно, эти учения должны пройти в зонах ограничения полетов: юг Беларуси, а также две дополнительные зоны, которые располагаются в северо-восточной части Бобруйска (Могилёвская область) и в юго-восточной части Полоцка (Витебская область).
«По этой логике Зябровка как раз подходит, но при этом МО РБ не сообщило ни точные локации проведения этих учений на территории РБ, ни в какое время суток они планируются», - говорится в сообщении.
Таким образом, на данный момент, точно неизвестно, связаны ли вспышки в районе аэродрома «Зябровка» с этими учениями или нет.
В то же время, советник министра обороны Алексей Копытько пытается заверить общественность, что любые "хлопки" происходят именно в рамках ранее анонсированных учений.
Отметим, что 7 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Беларусь отдала аэродром "Зябровка" под контроль РФ.
Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Оккупационная "власть" сообщает о пострадавших и по меньшей мере одной жертве.
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