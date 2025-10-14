"Мир через силу": что доктрина Трампа означает для Украины и даст ли он ракеты Tomahawk

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, представил свою внешнеполитическую доктрину «мир через силу», приведя в пример недавнее мирное соглашение в Секторе Газа. Для Украины этот подход может означать кардинальное изменение в военной поддержке: Трамп подтвердил, что обсуждал предоставление Киеву дальнобойных ракет Tomahawk.

Об этом пишет The Times.

В противоположность критикам, которые обвиняли его в желании развязать войну, Трамп позиционирует себя как «составитель сделок». Его подход заключается не в изоляции США, а в использовании американского военного и экономического могущества для создания условий, при которых противники вынуждены садиться за стол переговоров.

«Это все, чем я занимаюсь в своей жизни — заключаю соглашения», — заявил Трамп, подчеркивая свою готовность «забывать прошлое», как в случае с бывшим оппонентом Марко Рубио, которого он назвал «потенциально самым выдающимся госсекретарем».

В качестве примера своей доктрины Трамп привел урегулирование в Газе. Он объяснил, что мир стал возможен только после того, как Израиль при поддержке США продемонстрировал огромную военную силу. Эта операция, которая, по данным Минздрава Газы, привела к гибели 67 тысяч человек, по мнению Трампа, убедила обе стороны в «бессмысленности последующей войны».

Лишь после этого разрушительного этапа его команда смогла сформировать широкую международную коалицию, подтолкнувшую стороны к миру. Ключевым шагом, по словам Трампа, было «уничтожение ядерного потенциала Ирана», что якобы сделало другие арабские страны более уступчивыми.

Самое интересное для Украины то, как эта доктрина применима в войне с Россией. По дороге в Израиль Трамп подтвердил, что разговаривал с президентом Зеленским о предоставлении Украине ракет большой дальности Tomahawk.

По информации издания, этот шаг демонстрирует, что доктрина Трампа предполагает значительно более высокий уровень «балансировки на грани» и готовность к эскалации ради создания более сильной переговорной позиции.

В то же время, пример Газы свидетельствует, что предоставление оружия — лишь часть плана. Чтобы заставить Кремль изменить курс, доктрина Трампа потребует «значительно усиленного коалиционного и экономического давления». Урок для Украины заключается в том, что успех зависит не только от оружия, но и от способности США построить широкую международную коалицию, готовую давить на Россию, пока дальнейшая война не станет для нее бессмысленной.

Напомним, издание Axios сообщило, что главной темой предстоящей встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, факт которой подтвердили в Белом доме, станет обсуждение поставок оружия.

По данным источников, лидеры планируют обсудить, в частности, возможность отправки Украине дальнобойных ракет Tomahawk, поскольку такие чувствительные вопросы невозможно обсуждать по телефону.