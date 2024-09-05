"Мирные переговоры" от Путина: в Австрии сделали потрясающее заявление

Австрия готова стать посредником во время переговоров между Украиной и Россией.

Канцлер Австрии Карл Негаммер, комментируя заявление Путина, предложил провести мирные переговоры между РФ и Украиной "без предварительных условий" и "на уровне глаз".

Такое заявление австрийский политик написал на странице X.

Более того, он заявил, что его страна стать посредником в ходе переговоров между Украиной и Россией.

"Мы принимаем во внимание заявления российского президента по поводу его открытости к мирным переговорам с Украиной. Любые переговоры должны проходить без предварительных условий и на уровне глаз. Австрия будет готова поддержать справедливый и длительный мир, основанный на международном праве, и служить площадкой для переговоров в качестве председательствующей в ОБСЕ", — говорится в его сообщении.

Напомним, в четверг глава Кремля Путин заявил, что РФ вроде бы готова разговаривать с Украиной, но не на основе "эфемерных требований", а на базе согласованных в Стамбуле параметров.

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