Мужчина принял соседку за инопланетянку и выстрелил в нее

На месте убийства / © Associated Press

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В США мужчина из штата Миннесота расправился с 70-летней соседкой, потому что принял ее за инопланетянку.

Об этом сообщает CBS News.

С самого утра полиция получила сообщение о стрельбе в жилом доме. На месте патрульные обнаружили женщину с многочисленными огнестрельными ранами.

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За 45 минут до этого он позвонил по телефону и попросил ее о помощи с каким-то делом. Женщину доставили в больницу, однако не смогли спасти.

Свидетель рассказал, что подозреваемый разбудил его ночью и начал рассказывать об инопланетянах. В частности, он сказал, что его соседка — инопланетянка, и за ними скоро прилетит космический корабль.

Свидетель также рассказал, что после этого видел пострадавшую и слышал выстрелы. Он побежал в дом женщины, увидел ее в крови на полу и вызвал полицию.

Напомним, два человека погибли в церкви в Лексингтоне, штат Кентукки, после того, как подозреваемый застрелил правоохранителя.

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