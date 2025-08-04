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Мужчина принял соседку за инопланетянку и выстрелил в нее
Свидетели говорят, что слышали выстрелы, они также рассказали полиции о странных разговорах злоумышленника.
В США мужчина из штата Миннесота расправился с 70-летней соседкой, потому что принял ее за инопланетянку.
Об этом сообщает CBS News.
С самого утра полиция получила сообщение о стрельбе в жилом доме. На месте патрульные обнаружили женщину с многочисленными огнестрельными ранами.
За 45 минут до этого он позвонил по телефону и попросил ее о помощи с каким-то делом. Женщину доставили в больницу, однако не смогли спасти.
Свидетель рассказал, что подозреваемый разбудил его ночью и начал рассказывать об инопланетянах. В частности, он сказал, что его соседка — инопланетянка, и за ними скоро прилетит космический корабль.
Свидетель также рассказал, что после этого видел пострадавшую и слышал выстрелы. Он побежал в дом женщины, увидел ее в крови на полу и вызвал полицию.
Напомним, два человека погибли в церкви в Лексингтоне, штат Кентукки, после того, как подозреваемый застрелил правоохранителя.