На Кипре открыли новое месторождение газа

Кипрский газ будет поступать по трубопроводу в Египет, где его будут сжижать и отправлять кораблями на европейские рынки.

Министерство энергетики Кипра сообщило о новом месторождении природного газа, содержащем почти 80 миллиардов кубометров углеводородов.

Как сообщает tvn24 со ссылкой на заявление ведомства, новое месторождение "может раскрыть дополнительный потенциал" и "обеспечить дальнейшие поставки газа в Европу".

Открытие было сделано итальянско-французским консорциумом Eni-Total, а месторождение удалось обнаружить благодаря скважине Cronos-1, пробуренной в 160 км от побережья Кипра в исключительной экономической зоне страны.

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Это уже второе газовое месторождение, открытое на этой территории компанией Eni-Total. Предыдущее под названием Calypso было обнаружено в 2018 году, но до сих пор точно неизвестно, сколько там газа.

Всего в водах Кипра уже обнаружено четыре месторождения природного газа. Ранее подобное открытие совершили ExxonMobil из Qatar Petroleum (месторождение оценивается в 141-226 млрд кубометров) и Chevron из Schell и израильской компанией NewMed Energy (около 115 млрд кубометров).

Министерство энергетики Кипра объявило, что буровое судно консорциума Eni-Total Tungsten Explorer было перемещено в новую скважину, чтобы "оценить ресурсы газа с большей точностью".

В своем заявлении правительство Кипра подчеркнуло, что вторжение России в Украину дало дополнительный толчок поиску альтернативных источников топлива, особенно после того, как Европейский Союз подтвердил, что природный газ может выступать в качестве связующего топлива до 2050 года в рамках перехода ЕС к более чистой энергии.

Глава министерства Натаса Пилидес заявила, что наиболее вероятным сценарием поставки кипрского газа на европейские рынки остается его отправка по трубопроводу на египетские заводы сжижения с последующей транспортировкой кораблями.

Напомним, РФ может использовать нефтяной терминал в Египте для снабжения своей нефти иностранным покупателям. Небольшой порт в Египте может помочь скрыть происхождение российской нефти и ее конечный пункт назначения.

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