На Кіпрі відкрили нове родовище газу

Кіпрський газ надходитиме трубопроводом до Єгипту, де його будуть зріджувати і відправляти кораблями на європейські ринки.

Міністерство енергетики Кіпру повідомило про нове родовище природного газу, яке містить майже 80 мільярдів кубометрів вуглеводнів.

Як повідомляє tvn24 з посиланням на заяву відомства, нове родовище “може розкрити додатковий потенціал” і “забезпечити подальше постачання газу до Європи”.

Відкриття було зроблене італійсько-французьким консорціумом Eni-Total, а родовище вдалося знайти завдяки свердловині Cronos-1, пробуреної за 160 км від узбережжя Кіпру у виключній економічній зоні країни.

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Це вже друге газове родовище, відкрите на цій території компанією Eni-Total. Попереднє, під назвою Calypso, було виявлене у 2018 році, але досі точно невідомо, скільки там газу.

Загалом у водах Кіпру вже виявлено чотири родовища природного газу. Раніше подібне відкриття зробили ExxonMobil з Qatar Petroleum (родовище оцінюється в 141-226 млрд кубометрів) і Chevron з Schell і ізраїльською компанією NewMed Energy (близько 115 млрд кубометрів).

Міністерство енергетики Кіпру оголосило, що бурове судно консорціуму Eni-Total Tungsten Explorer було переміщено до нової свердловини, щоб “оцінити ресурси газу з більшою точністю”.

У своїй заяві уряд Кіпру підкреслив , що вторгнення Росії в Україну дало додатковий поштовх пошуку альтернативних джерел палива, особливо після того, як Європейський Союз підтвердив, що природний газ може виступати в якості сполучного палива до 2050 року в рамках переходу ЄС до чистішої енергії.

Глава міністерства Натаса Пілідес заявила, що найбільш імовірним сценарієм постачання кіпрського газу на європейські ринки залишається його відправлення по трубопроводу на єгипетські заводи зрідження з подальшим транспортуванням кораблями.

Нагадаємо, РФ може використовувати нафтовий термінал у Єгипті для постачання своєї нафти іноземним покупцям. Невеликий порт у Єгипті може допомогти приховати походження російської нафти та її кінцевий пункт призначення.

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