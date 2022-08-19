Росія на декілька днів зупинить прокачування газу до Європи: в чому причина

Росія від 31 серпня до 2 вересня зупинить прокачування газу до Європи "Північним потоком-1".

У "Газпромі" заявили, що призупиненння нібито пов'язано з ремонтом єдиного агрегату. Після завершення ремонтних робіт прокачування газу буде відновлено на рівні 33 мільйонів кубометрів на добу.

Про це повідомляє газовий монополіст "Газпром" на сторінці у Telegram.

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"31.08.2022 єдиний робочий газоперекачувальний агрегат Trent 60 буде зупинено на три доби для проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних робіт. Комплекс регламентних робіт згідно з чинним контрактом на технічне обслуговування буде виконано спільно з фахівцями компанії Siemens", - заявили у російській компанії.

Нагадаємо, у Німеччині закликали запустити "Північний потік-2". Так, віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії Вольфганг Кубікі висловився за відкриття газопроводу для заповнення газосховищ на зиму. На зауваження журналіста про те, що президент Росії Володимир Путін використає це як великий успіх, німецький політик сказав – усе, що забезпечує надходження більшої кількості газу, буде кориснішим для Німеччини, ніж для Путіна.

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