На Майорке погиб экспилот ВВС США вместе с сыном: самолет упал в море

Поисковая операция после аварии

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В результате падения легкомоторного самолета у порта Сольер на испанском острове Майорка погибли 60-летний бывший пилот ВВС США и его 13-летний сын. Их тела обнаружили спасатели в воскресенье на глубине около 30 метров, в 100 метрах от побережья.

Об этом сообщает ABC.

Авария произошла в субботу около 20:00 вблизи маяка. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь и включала участие спецподразделений ВМС, ВВС, береговой охраны и Гражданской гвардии Испании. Тела обнаружили на следующий день около 13:00 водолазы из подразделения подводных работ GEAS.

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Сигнал Mayday был зафиксирован незадолго до катастрофы, а в 20:07 служба экстренной помощи получила сообщение от очевидцев на берегу и находившихся поблизости экипажей судов.

У погибшего пилота был большой опыт управления истребителями F-18 и F-14 на американских авианосцах. После службы он жил в Германии, работал коммерческим пилотом и часто отдыхал на Майорке, где у него был второй дом. В этот раз он совершал полет на собственном двухместном самолете Harmon Rocket, способном развивать скорость до 300 км/ч и использовался для акробатических маневров.

В тот день он слетел с площадки в Бинисалеме, сначала самостоятельно, а вечером вместе с сыном. Уже через несколько минут после взлета произошла катастрофа. Остатки самолета, недавно прошедшего техническое освидетельствование, подняли со дна и передали для изучения. Причины трагедии расследуют.

Напомним, в Германии разбился вертолет бундесвера. Обломки вертолетной машины плавают во впадине.

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