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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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На Майорці загинув експілот ВПС США разом із сином: літак впав у море

У Середземному морі знайшли тіла американського пілота і його сина. Літак впав за кілька сотень метрів від берега біля порту Сольєр.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Пошукова операція після аварії

Пошукова операція після аварії / © ABC

Унаслідок падіння легкомоторного літака біля порту Сольєр на іспанському острові Майорка загинули 60-річний колишній пілот ВПС США та його 13-річний син. Їхні тіла виявили рятувальники в неділю на глибині близько 30 метрів, за 100 метрів від узбережжя.

Про це повідомляє ABC.

Аварія сталася у суботу близько 20:00 поблизу маяка. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч і включала участь спецпідрозділів ВМС, ВПС, берегової охорони та Громадянської гвардії Іспанії. Тіла знайшли наступного дня близько 13:00 водолази з підрозділу підводних робіт GEAS.

Сигнал “Mayday” було зафіксовано незадовго до катастрофи, а о 20:07 служба екстреної допомоги отримала повідомлення від очевидців на березі й екіпажів суден, які перебували поблизу.

Загиблий пілот мав великий досвід керування винищувачами F-18 і F-14 на американських авіаносцях. Після служби він мешкав у Німеччині, працював комерційним пілотом і часто відпочивав на Майорці, де мав другий будинок. Цього разу він здійснював політ на власному двомісному літаку Harmon Rocket, який здатен розвивати швидкість до 300 км/год і використовувався для акробатичних маневрів.

Того дня він злетів із майданчика в Бінісалемі, спочатку самостійно, а ввечері — разом із сином. Вже за кілька хвилин після зльоту сталася катастрофа. Залишки літака, який нещодавно пройшов технічний огляд, підняли з дна і передали для вивчення. Причини трагедії наразі розслідують.

Нагадаємо, у Німеччині розбився гелікоптер бундесверу. Уламки гвинтокрилої машини плавають у западині.

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