На протесте в Грузии сожгли чучело лидера пророссийской партии: видео

Протестующие соорудили баррикады и забросали здание парламента фейерверками.
Во время масштабного протеста в столице Грузии у здания парламента митингующие сожгли чучело лидера партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
Соответствующее видео публикует Telegram-канал "Эхо Кавказа".
Протестующие, которые полностью заполнили улицу перед парламентом, соорудили баррикады и забросали здание парламента фейерверками.
Огонь попал внутрь здания сквозь выбитые ранее окна и в одном из кабинетов начался пожар.
Как сообщает издание "Кавказский Узел", подразделения полиции, среди которых спецназовцы, собрались на прилегающих к парламенту улицах. МВД предупредило протестующих в Тбилиси о приведении в готовность полицейских сил.
Напомним, в столице Грузии протестуют из-за заявления премьера Ираклия Кобахидзе об отказе от вступления в Евросоюз. Полиция жестоко разгоняет протестующих.
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