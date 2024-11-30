США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

Приостановив этот процесс, Грузия стала более уязвимой для Кремля.

Государственный департамент США заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией. Это решение связано с отказом страны от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

"Разнообразные антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы нашего американо-грузинского стратегического партнерства, которое основывается на общих ценностях и обязательствах по демократии, верховенству права, гражданскому обществу, уважению прав человека и основным свободам, а также антикоррупционным усилиям", – говорится в сообщении.

Также в департаменте отметили, что грузинский народ в большинстве своем поддерживает интеграцию с Европой и призвали правительство Грузии вернуться на евроатлантический путь, прозрачно расследовать все нарушения на парламентских выборах, а также отменить антидемократические законы.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не сможет избрать нового президента, соответственно, инаугурация не состоится, поэтому ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

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