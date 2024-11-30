США призупинили стратегічне партнерство з Грузією

Призупинивши цей процес, Грузія стала більш вразливою для Кремля.

Державний департамент США заявив про призупинення стратегічного партнерства з Грузією. Це рішення пов'язане з відмовою країни від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.

Про це повідомили у Державному департаменті США.

"Різноманітні антидемократичні дії "Грузинської мрії" порушили основні принципи нашого американсько-грузинського стратегічного партнерства, яке ґрунтується на спільних цінностях і зобов'язаннях щодо демократії, верховенства права, громадянського суспільства, поваги до прав людини та основних свобод, а також антикорупційних зусиль", – йдеться в повідомленні.

Також у департаменті наголосили, що грузинський народ у переважній більшості підтримує інтеграцію з Європою і закликали уряд Грузії повернутися на євроатлантичний шлях, прозоро розслідувати всі порушення на парламентських виборах, а також скасувати антидемократичні закони.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не зможе обрати нового президента, відповідно, інавгурація не відбудеться, тому її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

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