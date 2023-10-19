На севере Молдовы появятся американские военные: что происходит

Во время совместных учений военные США и Молдовы будут прыгать с парашютами и стрелять из стрелкового оружия.

На территории Молдовы на следующей неделе состоятся военные учения совместно с США.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Молдовы.

Учения Aurochs Partner-2023 будут проходить на севере Молдовы с 25 по 31 октября. Маневры будут проходить в учебных центрах на базах авиационного полка "Дечебал" в городе Меркулешты и мотострелковой бригады "Молдова" в Бельцах.

Во время учений военные США и Молдовы будут прыгать с парашютами и стрелять из стрелкового оружия.

Это уже второй раз за короткое время проходят совместные молдово-американские военные учения.

С 10 по 22 сентября в Молдове проходили многонациональные комбинированные военные учения Scutul de Foc/Rapid Trident-2023. В них приняли участие около 500 молдавских, румынских и американских военнослужащих. В учениях отрабатывали пехотные и артиллерийские стрельбы.

Кроме того, с 25 сентября по 13 октября на полигонах Национальной армии Молдовы прошли обучение резервисты.

Напомним, США и Молдова заключили соглашение об открытом воздушном пространстве. Соответствующий документ подписали представители правительств двух стран.

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