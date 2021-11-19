На военной базе в Канаде раздался мощный взрыв: много пострадавших

На военной базе в Канаде раздался мощный взрыв: много пострадавших

Взрыв произошел в нежилом здании казармы, где был ремонт.

На базе канадских вооруженных сил " Комокс " на острове Ванкувер (провинция Британская Колумбия) произошел взрыв. В результате 10 человек получили ранения.

Об этом сообщает CBC.

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Взрыв произошел в находящемся на ремонте жилом доме "на определенном расстоянии" от места, где расположены самолеты базы. К счастью, никакого вреда ни самолетам, ни объектам аэродрома не нанесено, но военные назвали взрыв "значительным".

Известно, что шестерым пациентам оказали помощь в медицинской части военной базы, еще трое госпитализированы в стабильном состоянии. Один пациент – в тяжелом состоянии.

Военные официальные лица пока не говорят, что вызвало взрыв. По предварительным данным, в нежилом здании казармы, где проводятся ремонтные работы, прогремел взрыв бытового газа. Произошло частичное обрушение здания.

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