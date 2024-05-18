Над зданием парламента в Германии появился дрон с флагом РФ

По данным немецких СМИ, к инциденту причастен сторонник российского вторжения в Украину.
Неизвестный мужчина прикрепил российское знамя к дрону и запустил его над зданием Бундестага.
Об этом сообщает российская служба Bild.
Как уточнили в пресс-службе парламента Германии, инцидент произошел еще 9 мая, однако известно о нем стало только сейчас. Фотографии с пролетающим над зданием дроном появились в социальных сетях в эти выходные.
"Дрон пролетел над восточной стороной здания Рейхстага на высоте около 20 метров. В этой связи берлинская полиция начала расследование уголовного дела по статье о возбуждении Закона о воздушном движении. При этом в Бундестаге не стали комментировать вопросы безопасности в связи с полетами беспилотников напрямую над зданием парламента", — говорится в сообщении.
По данным немецких СМИ, человек, запустивший дрон над зданием немецкого парламента, — сторонник российского вторжения в Украину. Сотрудники полиции задержали его на месте, рядом со зданием Рейхстага.
Издание t-online добавляет, что ранее мужчина нарисовал букву "Z" на башне административного здания в Потсдаме.
Напомним, в Германии вдруг призвали дать Украине дальнобойное оружие, чтобы защитить Харьков.
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