"Находится под невероятным стрессом": Пионтковский прокомментировал видео с "пьяным" Путиным

Недавно в Сети появилось видео с "пьяным" главой Кремля Путиным, рассказывающим об ударах РФ по энергосистеме Украины.

Недавнее появление президента России Владимира Путина с бокалом шампанского в руках свидетельствует, что он находится под невероятным стрессом.

Об этом в эфире телеканала FreeДом рассказал публицист и политолог Андрей Пионтковский.

"Недавно он пьяненьким появился на публике, это, кстати, впервые в его карьере. Показывает, под каким невероятным стрессом он находится...", — заявил эксперт.

По его словам, глава России был "совершенно пьян, развязанный".

"К тому же, помните, в какой обстановке – это он с бокалом шампанского, рукой в кармане делился мыслями о том, как уничтожают инфраструктуру Украины. По-моему, вот даже те, так называемые "герои России", которых собрали, наверное, такие же фейковые, как матери (мобилизованных – ред.), они… смотрели, как минимум, с удивлением на него…", – добавил политолог.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 9 декабря выступил перед своими пропагандистами с бокалом шампанского в руках и рассказал, почему РФ атакует энергетическую структуру Украины.

В свою очередь, российская журналистка Анна Немцова отметила, что возможное опьянение Путина является первым за время его пребывания у власти. По ее словам, это одно из немногих непостановочных видео российского диктатора.

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